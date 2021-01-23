أسسه يهودي.. قصة «محمد احمد» أشهر مطعم فول وفلافل بالإسكندرية

ذكريات حُفرت في أذهان أهالي الإسكندرية، أُحيت من جديد، مع الإعلان عن خبر وفاه الحاج محمد أحمد السماك، صاحب أشهر مطعم للفول والفلافل بمحافظة الإسكندرية، والذي حظى بشهرة كبيرة على مدار أعوام عديدة ومر عليه عدة أجيال، حتى أصبح علامة من علامات الإسكندرية بل ومقصد للمشاهير، وأبناء المحافظات الأخرى كجزء من سياحة عروس البحر.يوم الخميس الماضي، أعلن خبر وفاة الحاج محمد أحمد السماك، وتشيع الجنازة من مسجد المواساة، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة صاحب أشهر مطعم بالإسكندرية، ليحكي أشخاص كثيرة داخل الإسكندرية وخارجها، ذكرياتهم مع المطعم الشهير، وكيف كان قِبلة أبناء المحافظات الأخرى عند زيارتهم للمدينة الساحلية.ونعى الكاتب إبراهيم عبد المجيد، صاحب محل محمد أحمد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أمس فقدت الإسكندرية علامة، وعلمًا من أعلامها هو الحاج محمد أحمد السماك صاحب محل محمد أحمد الشهير، خبر وجدته على تويتر، الخبر رغم الأسي أيقظ في روحي عمرًا جميلًا من الذهاب إلى محطة الرمل وكيف كان ذهابنا إليها لا يكتمل ولا يصبح جميلًا إلا بالأكل عنده في المحل أو بشراء ساندوتشات نأكلها في المقهى".وأضاف «محمد أحمد جعل لمحطة الرمل طعمًا وجعل للإسكندرية طعما جميلا وصار علامة عليها وصارت به تختلف ولا تزال، ألف رحمة للحاج محمد أحمد وخالص العزاء لأسرته، مش قادر أحصي المرات اللي رحت فيها عنده أو أكلت فيها من عنده، من أول ماكان شارع شكور هادي وفيه سينما ماجيستك على القمة، وسينما بارك قدام شوية، والاتنين راحوا إلى ان ملئ بمحلات الموبايلات، وبأه زحمة لكن فضل محمد أحمد علامة على إسكندرية الحلوة».لم يكن مطعم محمد أحمد الشهير بالإسكندرية مطعمًا عاديًا يقدم الوجبة الأشهر في مصر، بل للمحل قصة قديمة ترصدها "الدستور" خلال السطور التالية:• ملوك ومشاهيريرجع إنشاء مطعم محمد أحمد، إلى عام 1957، ففي قلب منطقة محطة الرمل وبالتحديد بشارع «شكور» وهو شارع صغير متفرع من شارع سعد زغلول يقع مطعم محمد أحمد، زاره العديد من المشاهير، ولم يخلو أي برنامج سياحي من زيارته، حيث يوجد داخل المطعم سجل بتوقيع المشاهير الذين قاموا بزيارته، من أهم زواه «الملكة صوفيا ملكة إسبانيا، والتي قامت بزياره المطعم عام 1989، والفنان العالمي ديميس روسوس، والكاتب الكبير نجيب محفوظ، والفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة رجاء الجداوي».• هل أسسه يهودي؟تداولت قصة تأسيس مطعم محمد أحمد أنه أسسه الخواجة بنيامين، وهو يهودي الديانة، ليعرضه للبيع في عام 1957 ليشتريه أحد أبناء الإسكندرية والذي كان يعمل مع والده في أحد مطاعم الفول والفلافل بمنطقة المنشية، والذي أغضب الجالية اليهودية لبيعه لشخص غير يهودي، وهو ما تم تداوله عن إنشاء مطعم محمد أحمد أشهر مطعم فول وفلافل بالإسكندرية.وفي هذا الصدد قال الدكتور إسلام عاصم نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية ورئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة وترميم الآثار بالاسكندرية، إن تلك الفترة من بعد عام 1956، هي فترة خروج اليهود من مصر، حيث بدأ أصحاب المحلات بيع ممتلكاتهم إلى مصريين ومنها المطاعم والمحلات الشهيرة.وأضاف لـ«الدستور» أن المطعم الموجود حاليًا ليس المطعم الأصلي والذي كان صاحبه يدعى بنيامين، والتي أظهرته بعض الصور القديمة بلافتة مكتوب عليها بنيامين، وكان في الشارع الصغير المجاور الذي أصبح مخزن للمطعم في الوقت الحالي.وأشار إلى أن صاحب المطعم هاجر في ذلك الوقت إلى فرنسا وترك المحل إلى شقيقين كان يعملان بالمحل، وهما« محمد وأحمد» اخذًا عهدًا عليهما بعدم تغيير نشاط المحل والذي اعتاد أهالي الإسكندرية الإفطار به يوميًا، ليوافق الشقيقين على ذلك العهد، ويطلقوا عليه اسم والدهما مطعم «محمد أحمد».وأكد «عاصم» أنه علينا أن نؤكد أن «الفول والفلافل» هي أكلة شعبية مصرية، وتراث مصري، وليس كما يشاع بالمجتمع الإسرائيلي، الذي وثق باليونسكو أن «الفلافل» تراث إسرائيلى عالمي، وأن الإسكندرية كان بها خليط من جنسيات عديدة وديانات كثيرة وهو ما جعل لها رونق خاص ولكن يبقي التراث سكندري مصري.