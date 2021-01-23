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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان من مشروع الإسكان المتميز: لا مجال للتأخير في تسليم الوحدات

السبت 23/يناير/2021 - 01:26 م
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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لا مجال لأى تقاعس أو تأخير من الشركات في التنفيذ، وليس لدينا رفاهية الوقت للأسراع بتسليم الوحدات السكنية لباقى الحاجزين مع الحفاظ على اللاندسكيب والمسطحات الخضراء والمواقع الخدمية داخل المدينة السكنية، كانت هذه أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بمشروع الإسكان المتميز، رافقه خلالها الدكتورة غاده أبوزيد نائب المحافظ ومديرى الجهات التنفيذية، بجانب مسئولي الشركات المنفذة وممثلى الحاجزين من المواطنين.

وشدد اللواء أشرف عطية على وضع خطة زمنية محددة وتقرير أسبوعى لعرضه شخصيًا على المحافظ عن حجم الأعمال المنفذة والمتبقى منها لإنهاء إنشاء وتشطيب باقى الوحدات السكنية بإجمالى 2118 وحدة سكنية بعد تسليم 744 وحدة للحاجزين في التجمعين الأول والثانى سواء بنظام التشطيب الكامل أو النصف تشطيب، موجهًا مديرية الإسكان والشركات المنفذة بتكثيف العمالة وتلافى أي ملاحظات يبديها المستلمين للوحدات السكنية أولًا بأول حتى يتسنى لهم الإقامة بها في أسرع وقت ممكن، وهو الذى يتوازى مع عرض أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروع لإيجاد الحلول السريعة وعدم تعطيلها لمعدلات التنفيذ.

وفى نفس السياق تفقد اللواء أشرف عطية مكونات المشروع في التجمعين الأول والثانى حيث تابع أعمال الإنشاء والتشطيب والمرافق العامة الجارى تنفيذها بالعمارات السكنية التى تم تسليمها ليتوالى بعد ذلك تنفيذها بالوحدات المتبقية، مؤكدًا على أهمية الإنتهاء من أعمال توصيل شبكات البنية التحتية، على أن يتوازى إنهاء أعمال التسوية والتكاسى وإنشاء الباركنج الحضارى ليكون ساحات إنتظار للسيارات، علاوة على الإنتهاء من المسجد الذى يتم إنشاؤه فى منطقة تتوسط التجمعين لخدمة المقيمين بهم، لافتًا إلى أن مشروع الإسكان المتميز سيصبح عبارة عن كمباوند متكامل على الطراز المعمارى الحديث لما سيتم توفيره من الخدمات الجماهيرية المختلفة، وكذا متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيه ومشايات وغيرها.

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