رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أطباء بلا حدود» تطالب بالشفافية في التعامل مع صفقات لقاحات كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 01:24 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
أ ش أ
طباعة
طالبت منظمة (أطباء بلا حدود) الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني، الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا، إلى التعامل بشفافية مع طبيعة وحجم الصفقات التي تبرمها خاصة فيما يتعلق بالسعر والإمداد والتوزيع، مستنكرة اتفاق شركة فايزر على توريد 40 مليون جرعة فقط من لقاح كورونا إلى مرفق كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية والهادف إلى توفير لقاحات كورونا بشكل منصف وعادل الى كافة بلدان العالم وخاصة البلدان الفقيرة.

وذكرت المنظمة - في تقرير لها أصدرته اليوم السبت في جنيف - "أن هذه الكمية التي تم الاتفاق عليها بين فايزر ومنظمة الصحة العالمية تمثل 2 % فقط من حجم صفقات توريد اللقاح التي أبرمتها (فايزر) لعامي 2021 و2022 في حين تم عقد صفقات بحوالي 1.5 مليار جرعة مما ستنتجه فايزر (إنتاجها من اللقاح سيصل إلى ملياري جرعة) خلف أبواب مغلقة مع الدول ذات الدخل المرتفع مما يترك جزءا صغيرا للغاية من الجرعات للبلدان النامية والمنظمات الإنسانية".

وأضافت "أنه من بين 27.2 مليون جرعة تم تسليمها حتى الآن فإن البلدان ذات الدخل المرتفع تلقت حوالي 27 مليون جرعة في حين أن البلدان ذات الدخل المتوسط لم تتلق سوى 250 ألف جرعة بينما لم تتلق البلدان منخفضة الدخل أية جرعة".

وأكدت (أطباء بلا حدود) ضرورة إعطاء الأولوية للصفقات الثنائية مع البلدان ذات الدخل المنخفض، داعية شركة فايزر العمل لإتاحة الجرعات لمرفق كوفاكس بأسرع وقت ممكن، كما حثت المنظمة تحالف اللقاحات العالمي المعروف باسم (جافي) على أن يطلب من جميع الشركات المنتجة للقاح مشاركة تقنيتها بحيث يمكن إنتاج جميع اللقاحات الناجحة بكميات كافية لتلبية الحاجة العالمية وذلك بغض النظر عن قضايا الملكية.

ولفتت إلى أن لقاح (فايزر – بيونتك) كان قد تم دعم تطويره من خلال منحة قدرها 443 مليون دولار من الحكومة الألمانية عبر شركة فايزر بيونتك إضافة إلى قرض يزيد على 118 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وأدرجته منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ في نهاية ديسمبر الماضى ليكون هو الوحيد الذي حصل على هذه الموافقة حتى الآن.

موضوعات متعلقة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

الليلة.. افتتاح المعرض الجماعي «نوستالجيا»

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة