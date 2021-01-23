خدمات مرورية في موقع الغلق الجزئي لشارع البحر الأعظم

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم السبت، بعض الخدمات المرورية، تزامنًا مع الغلق الجزئي لشارع البحر الأعظم، بسبب توسعات الطريق الدائري.وتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط أعمال توسعات الطريق الدائري، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.جاء ذلك عقب إعلان محافظة الجيزة عن إجراء قطع جزئى لشارع البحر الأعظم أمام عمارات البراميلجى بالاتجاه القادم من ميدان المنيب إلى ميدان الجيزة لمدة 3 أيام بدء من يوم الجمعة الموافق 2212021 وتنتهي يوم الأحد الموافق 2412021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط انحدار الصرف الصحي بمطلع الطريق الدائري من شارع البحر الأعظم في المنطقة.