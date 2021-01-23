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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الأرثوذكسية» تبدأ صوم نينوي 24 فبراير لمدة ثلاث أيام

السبت 23/يناير/2021 - 01:23 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين 24 فبراير صوم يونان، والذي تبلغ مدته ثلاثة أيام فقط ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير؛ ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة للصوم على مدار الـ 3 أيام.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

و يصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح، كما حدث مع يونان النبي.

و يسبق صوم «يونان» عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف "فطر" صوم يونان، بـ"فصح يونان" وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضًا "عيد الفصح"، مما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان الذى ابتلعه الحوت ثلاثة أيام، على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذى دفن فى القبر ثلاثة أيام وقام فى اليوم الرابع.

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