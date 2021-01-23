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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس الداخلة يوجة بفتح طرق وسط الزراعات لسهولة دخول سيارات الإطفاء

السبت 23/يناير/2021 - 01:22 م
سيارات الإطفاء
سيارات الإطفاء
محمد مهدي
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أكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم السبت، ضرورة إنشاء وفتح طرق وسط المزارع والحقول، وذلك لسهولة دخول سيارات الإطفاء فى حالة نشوب حريق ووصول المواطنين بسهولة لزراعة وري الأراضي الخاصة بهم.

وتم العمل فى فتح وتطفيل طريق وسط الزراعات والكثبان الرملية بمنطقة بئر الشهابية وربطه بالطريق الواصل لقرية الجيزة بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

واتخذت محافظة الوادى الجديد خلال الفترة الماضية، إجراءات موسعة لمكافحة حرائق النخيل، والتى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة إهمال المزارعين وقيامهم بالتخلص من المخلفات الزراعية داخل حقولهم، الأمر الذى ينتج عنه وقوع الكوارث.

يذكر أن محافظة الوادى الجديد من أكبر المحافظات إنتاجا للتمور، حيث يوجد بها حوالى 2 مليون نخلة، كما أنها تزرع أصنافا متنوعة من التمور وتصدر إنتاجها للعديد من الدول العربية والأسيوية والأوروبية.

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