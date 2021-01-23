«القاضي»: استقرار أسعار الزيوت والأرصدة الاحتياطية تكفي 4 أشهر

أكد رأفت القاضي رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أنه للعام الثالث على التوالي لم تحدث أي أزمات في الزيوت النباتية المخصصة على البطاقات التموينية، نتيجة زيادة حجم الكميات المتوفرة في الشركات والأرصدة الاحتياطية داخل البلاد.وقال إن الأرصدة الاحتياطية تكفي 4 أشهر، والتعاقدات التي تبرمها مع الموردين بشكل منتظم تكفي لمدة 3 أشهر إضافية.وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن الإنتاج المحلي من الزيوت لايتجاوز الـ5% ونقوم باستيراد نحو 95% زيت خام، يتم إعادة تكريره من خلال مصانع شركات الزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.وأوضح أن أسعار الزيوت في الأسواق المحلية مستقرة، وتترواح ما بين 13 و14 جنيها للعبوة زنة 750 ملي، و17 جنيها للتر الزيت الخليط وزيت العباد بسعر 19 جنيها والذرة بـ 20 جنيها.وأشار إلى أن إحدى شركات القطاع الخاص تقوم حاليا بتطوير وتجهيز زيادة خطوطها الانتاجية باستخلاص الزيوت من فول الصويا المستورد من خلال تكرير الزيت الخام من خلال مصانع شركات الزيوت الأمر الذي ينعكس إيجابيا على تقليل التكلفة الإنتاجية والضغط على العملة الأجنبية وتقوم بالدخول في المناقصات التي تجريها الهيئة العامة على السلع التموينية.