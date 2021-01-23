رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القاضي»: استقرار أسعار الزيوت والأرصدة الاحتياطية تكفي 4 أشهر

السبت 23/يناير/2021 - 01:21 م
رأفت القاضي
رأفت القاضي
صلاح عامر
طباعة
أكد رأفت القاضي رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أنه للعام الثالث على التوالي لم تحدث أي أزمات في الزيوت النباتية المخصصة على البطاقات التموينية، نتيجة زيادة حجم الكميات المتوفرة في الشركات والأرصدة الاحتياطية داخل البلاد.

وقال إن الأرصدة الاحتياطية تكفي 4 أشهر، والتعاقدات التي تبرمها مع الموردين بشكل منتظم تكفي لمدة 3 أشهر إضافية.

وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن الإنتاج المحلي من الزيوت لايتجاوز الـ5% ونقوم باستيراد نحو 95% زيت خام، يتم إعادة تكريره من خلال مصانع شركات الزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وأوضح أن أسعار الزيوت في الأسواق المحلية مستقرة، وتترواح ما بين 13 و14 جنيها للعبوة زنة 750 ملي، و17 جنيها للتر الزيت الخليط وزيت العباد بسعر 19 جنيها والذرة بـ 20 جنيها.

وأشار إلى أن إحدى شركات القطاع الخاص تقوم حاليا بتطوير وتجهيز زيادة خطوطها الانتاجية باستخلاص الزيوت من فول الصويا المستورد من خلال تكرير الزيت الخام من خلال مصانع شركات الزيوت الأمر الذي ينعكس إيجابيا على تقليل التكلفة الإنتاجية والضغط على العملة الأجنبية وتقوم بالدخول في المناقصات التي تجريها الهيئة العامة على السلع التموينية.

موضوعات متعلقة

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

مدبولى: هدف إنشاء مدن الجيل الرابع توفير ملايين فرص العمل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

الليلة.. افتتاح المعرض الجماعي «نوستالجيا»

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة