باكستان: توقعات بهبوب إعصار بمناطق ساحلية وتحذيرات بعدم الصيد

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من توقعات بهبوب إعصار بمناطق ساحلية من إقليم بلوشستان خلال الفترة بين اليوم السبت وبعد غد الإثنين.وأهابت إدارة مصائد الأسماك بالمنطقة - في أعقاب التحذيرات حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية - بالصيادين في مدينتي جوادر وباسني الواقعتيتن على الساحل الجنوبي الغربي من الإقليم عدم الذهاب إلى أعماق البحار خلال الأيام المشار إليها آنفًا.وجاء في إخطار الإدارة أنه "يتعين على الصيادين اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل الذهاب إلى البحر".