الكويت: تخصيص 11 موقعا للمدن العمالية تنظيما لسكن العزاب

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم السبت، تخصيص 11 موقعا للمدن العمالية؛ تنظيما لسكن العزاب.وقال المنفوحي - في بيان صحفي - ان اللجنة التنسيقية العليا في البلدية، تناولت تخصيص المواقع الخاصة بسكن العزاب، بعد التنسيق مع وزارة المالية، وجميع الجهات الحكومية لإنشاء تلك المواقع، مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريرا للعرض على المجلس البلدي خلال أسبوعين لتخصيص المواقع الـ 11 بمساحة 150 ألف متر مربع لكل موقع.وأوضح أن تلك المواقع تم توزيعها على ثلاثة مواقع بالمنطقة الشمالية، وثلاثة مواقع بالمنطقة الوسطى، وخمسة مواقع بالمنطقة الجنوبية.