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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يترحم على شهداء بغداد

السبت 23/يناير/2021 - 01:19 م
الإنفجارين الإرهابيين
الإنفجارين الإرهابيين بغداد
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم السبت، باستنكار شديد أنباء الإنفجارين الإرهابيين الغادرين الذين وقعا في بغداد وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.

وأعلنت الأمانة فى بيان لها أنها تترحم على أرواح الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، لتعبر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان.

وأعلنت عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب، ومثمنة الجهود القيمة التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية في التصدي لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، واثقة من قدرتها على تحقيق الأمن والإستقرار بما يعزز مسار التنمية والازدهار.

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