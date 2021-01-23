الأمن القومي الأمريكي: مستشار ترامب المقال لم يتمكن من النفاذ إلى أسرارنا العملياتية

نفى الجنرال باول ناكاسون مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية أن يكون مايكل ايلينز - الذى عينه ترامب مستشارا للوكالة قبيل تنصيب بايدن بساعات - قد تمكن من التأثير على سير عمل الوكالة او الحصول على اسرار عملياتية.وقال إن قصر مدة تواجده فى الوكالة بسبب مقاومتها لتعيينه قد ساعد فى الحفاظ على سرية العمل بها وعدم الانحراف به إلى مقاصد سياسية.وأضاف أن قرار تعيين مايكل ايلينز قد صدر فى السادسة من مساء يوم السادس عشر من يناير الجارى وقد قاومت الوكالة تنفيذ قرار التعيين عمليا حتى السادسة من مساء يوم التاسع عشر من يناير اى قبل تنصيب بايدن بساعات.وبحسب دورية انتلجنس اونلاين الأمريكية المعنية بالشأن الاستخبارى ومكافحة التجسس فقد باءت مساعي ترامب كلها بالفشل وتحطمت على صخرة مقاومة شديدة من قيادات وكالة الأمن القومي الأمريكية الذين رفضوا استخدام جهازهم كأداة لتصفية الحسابات السياسية بالمخالفة لدستور الولايات المتحدة والقوانين المنظمة لعمل الوكالة وقواعد عدم الإفصاح عن الاسرار العملياتية للوكالة.و كشفت الدورية الامريكية عن جهود جبارة قام بها الجنرال باول ناكاسون المدير العام لوكالة الأمن القومى الأمريكية لمقاومة نشاط صديق ترامب مايكل ايلينز فى الوكالة بعد ان ضغط عليه كريستوفر ميللر القائم بعمل وزير الدفاع الأمريكي بتعيينه كمستشار قانونى للوكالة، وكان ذلك بضغط من الرئيس الامريكى على وزير دفاعه حيث اراد ترامب الابتعاد عن الصورة فى هذا الشأن.من جهتها.. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكي واسعة الانتشار ان مكتب المفتش العام للبنتاجون سيتولى مباشرة بعمل التحقيقات اللازمة مع مايكل ايلينز، أما شبكة سى بى اس الإخبارية الأمريكية فتوقعت ان يواجه ايلينز تهمة السعي إلى كشف سرية مستندات حساسة فى وكالة الأمن القومى الأمريكية، إلا أن الشبكة لم تحصل على جواب قاطع سواء من وكالة الأمن القومي الأمريكية أو من مفتش عام البنتاجون حيث كلاهما لم يؤكد خضوع ايلينز للتحقيق وفى نفس الوقت لم ينفوا حدوث ذلك.كانت وكالة الأمن القومي الأمريكية التى تعد كبرى مؤسسات التجسس الإلكتروني والمراقبة الرقمية فى الولايات المتحدة قد توقفت مستشارها القانوني الذى كان ترامب قد عينه قبيل ساعات من ترك منصبه، وجاء فى بيان صادر عن الوكالة فى ساعة متأخرة من مساء – أمس - أنها أعطت مستشارها القانونى مايكل ايلينز وهو محام من الدائرة المقربة من ترامب اجازة ادارية اجبارية لحين انتهاء عمله فى الوكالة بعد استيفاء التحقيقات الخاصة مع حول ملابسات قرار متعجل صدر من ادارة ترامب بتعيينه فى هذا المنصب الحساسوقد عمل مايكل ايلينز مستشارا سياسيا حتى العام 2017 للنائب الجمهورى دافيد نانز الذى انتقل للعمل فى طاقم مستشارى الأمن القومي للرئيس الأمريكي فى البيت الأبيض مصطحبا معه مايكل ايلينز، وقد شغل مايكل ايلينز بعد ذلك منصب المستشار القانونى لمجلس الأمن القومى الامريكى، وفى العام 2020 اسند اليه ترامب إدارة شئون الاستخبارات فى مجلس الأمن القومى الأمريكى.وفى نوفمبر الماضى وقبل ايام من خسارته فى الانتخابات الرئاسية سعى ترامب الى تعيين مايكل ايلينز فى منصب المستشار العام لوكالة الأمن القومى الأمريكية التى تتخذ من ميريلاند مقرا لها وتعد الجهاز الأول فى الولايات المتحدة المعنى التنصت الالكتروني ومراقبة الاتصالات، ويعد شاغل هذا المنصب من الناحية العملية هو المسئول الأول عن تقنين الإجراءات العملياتية فى الوكالة.ونظر المراقبون إلى قرار ترامب المتعجل بالدفع بصديقه مايكل ايلينز لهذا المنصب على أنه محاولة من الرئيس الامريكى إنقاذ ما يمكن انقاذه من سجلات المكالمات والاتصالات الخاصة به والتى قد تكون وكالة الأمن القومي الأمريكية قد رصدتها وذلك قبل مغادرة ترامب لمنصبه.ولم يستبعد المراقبون كذلك ان يكون ترامب قد سعى من وراء الدفع بصديقه مايكل ايلينز لوكالة الأمن القومي الأمريكية إلى الحصول على تسجيلات ومكالمات واتصالات سرية لعدد من خصومه السياسيين بقصد ابتزاز مواقفهم بها فى صراعه السياسى والانتخابى مع جو بايدن والديمقراطيين.