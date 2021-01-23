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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن الاقتصادي: ضبط 57 قضية مصنفات سمعية وبصرية

السبت 23/يناير/2021 - 01:19 م
الأمن الاقتصادي
الأمن الاقتصادي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات موسعة استهدفت صبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية.

وأسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 2852 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و278 قضية متنوعة، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية".

كما تم ضبط 57 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات، و1291 قضية تموينية متنوعة، و155 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

هذا وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صوره.

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