تحرير 13 مخالفة في حملة تموينية على المخابز بالغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حمله للمرور على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى.وأسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية، "2 مخالفة تصرف في 11 شيكارة دقيق بلدي 82% زنة الشيكارة 50 كجم مخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم وبيعهم في السوق السوداء، و5 مخالفات إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، 4 مخالفات عدم وجود لوحة مواعيد بالمخابز، 2 مخالفة نظافة المخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.يُذْكَر أن الحملة كانت مُشَكَّلَة من عادل الكفافي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية، ومجدي عوض مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية.