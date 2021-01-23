«التموين» تعلن خطة تطوير شركات الزيوت لرفع كفاءتها وإنتاجيتها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليا تنفيذ خطة تطوير شركات الزيوت لتشمل الـ5 شركات قطاع عام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تتضمن وضع حلول ودراسات لعمليات التطوير وإعادة الهيكلة لرفع قدرتها الإنتاجية للمصانع خلال الفترة المقبلة وأن تكون المناطق الجديدة قريبة من الموانئ لضمان الاستدامة.وأعلن تقرير وزارة التموين أنه يتم ضخ 70 ألف طن زيت لتوزيعها على شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية لصالح البطاقات التموينية.وأشارت إلى أن التعاقدات مستمرة لاستيراد الزيوت النباتية لسد الفجوة بنسبة 95% فضلا عن زيادة الأرصدة الاحتياطية للزيوت باعتبارها سلعة استراتيجية ضرورية توزع على البطاقات التموينية بسعر 17 جنيها للتر لأصناف الخليط.وكشفت الوزارة أن إجمالي إنتاج شركات الزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين البالغة نحو 6 شركات يصل نحو 55 ألف طن تتوزع على شركتي تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية بسعر العبوة الواحدة 17 جنيها.