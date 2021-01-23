حي دار السلام يوقف أعمال بناء مخالف

أوقف مدير المتابعة الميدانية بحي دار السلام ومدير الإزالات بالحي بالتنسيق مع قسم شرطة دار السلام، أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور السابع لعقار آخر، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات بإخطار النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم حيال المخالفات.جاءت الاعمال تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإزالة أي مخالفات بناء وتحويل المخالف للنيابة العسكرية وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والتأكيد على احترام هيبة الدولة وإعلاء كلمة القانون والتصدي لأي مخالفات، وبناء على تعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبيه بضرورة المتابعه الميدانيه المستمرة، وتنفيذا لتعليمات اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي دار السلام باستمرار التواجد الميداني.