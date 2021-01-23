تحرير 13 مخالفة في حملة تموينية على المخابز بزفتى

قامت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالمرور على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (١٣) مخالفة متنوعة للمخابز البلدية، حيث تم تحرير عدد (٢) مخالفة تصرف في (١١) شيكارة دقيق بلدي ٨٢٪ زنة الشيكارة ٥٠ كجم مخصصين لإنتاج الخبز البلدي المدعم وبيعهم فى السوق السوداء، عدد (٥) مخالفات إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، عدد (٤) مخالفات عدم وجود لوحة مواعيد بالمخابز وعدد (٢) مخالفة نظافة المخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.يُذْكَر أن الحملة كانت مُشَكَّلَة من عادل الكفافي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية ومجدي عوض مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمرور على المخابز للتأكد من إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والوزن القانوني ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز البلدية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.