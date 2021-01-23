تفاصيل اتصالات سرية بين قطر وإسرائيل بعد المصالحة الخليجية وتنصيب بايدن

كشف موقع "المونيتور" عن تفاصيل اتصالات هاتفية متتالية جرت مؤخرًا بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في عدة مناسبات خلال الأشهر القليلة الماضية.وذكر موقع "المونيتور" في تقرير له، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن اتصال وزير الخارجية الاسرائيلي مع نظيره القطري، أشار إلى رغبة تل أبيب في تعزيز العلاقات مع الدوحة، حيث كشف التقرير عن ورقة تحليلية أصدرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حول أهمية تعزيز العلاقات مع قطر.وأضاف "المونيتور" أن التقارب القطري مع إيران يجعلها مثيرة للاهتمام بالنسبة لتل أبيب، إذ يمكن أن تقدم لاسرائيل موطئ قدم من نوع مختلف في المنطقة، مقارنة بتقاربها مع الإمارات والبحرين.كما أشارت الورقة التحليلية لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن قطر يمكن أن تساعد أيضًا في تهدئة التوترات المستمرة مع تركيا، فضلًا عن المجالات المحتملة للتعاون بين البلدين، بما في ذلك مجالات الأمن والطاقة والزراعة والسياحة والطيران والرياضة.وأوضح تقرير "المونيتور"، أن قضية التقارب القطري من إيران أصبحت مهمة للغاية من وجهة النظر الإسرائيلية، لاسيما بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مهام منصبه في البيت الأبيض.كما تأمل تل أبيب أن يؤثر التقارب الأخير بين قطر ودول الخليج الأخرى عقب المصالحة الخليجية في قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية، على العلاقات الثنائية بين الدوحة وإسرائيل، فيما صرح مسؤولون قطريون بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن تتم مناقشتها إلا بعد حل القضية الفلسطينية.وفي السياق ذاته، نوهت تقارير إسرائيلية، بأن قطر استضافت في الماضي مسؤولين إسرائيليين كبار في اجتماعات عقدت في البلاد، من بينهم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، وأعضاء بارزون آخرون في أجهزة الأمن.