حزنًا على شقيقه.. التصريح بدفن شاب انتحر في البدرشين

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة شاب انتحر شنقا لمروره بأزمة نفسية حزنا على شقيقه الذي انتحر قبل عام داخل منزله بقرية ميت رهينه بمنطقة البدرشين.يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية ميت رهينة.وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مدلي من سقف الغرفة وبسؤال أهليته اقروا بمرور المتوفي بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة لوفاة شقيقة الذي أقدم على الانتحار أيضا قبل عام؛ فصنع مشنقة لنفسه وأقدم على الانتحار ونفوا وجود شبه جنائية؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.