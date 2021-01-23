إنقاذ طفل من أسفل «عقار المحلة»

انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، مصابين اثنين من أسفل أنقاض العقار المنهار بالمحلة الكبرى، بينهما "طفل"، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما، وجار البحث ورفع الأنقاض لاستخراج باقي الضحايا.وشهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له،، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الانقاض.