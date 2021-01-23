«مش بنبيع الوهم».. رسائل حاسمة من السيسي للمصريين

تطوير 1500 قرية



تكاتف المجتمع المدني لتطوير القرى



توفير فرص عمل للمقاولين المحليين



تحسين قطاع الكهرباء



تغيير شكل الريف خلال 3 سنوات



أكبر رقم يذهب لمشروعات الصرف



عندنا كهرباء زيادة



مشاريع في كل القطاعات



تطوير التعليم



النمو السكاني



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وخلال افتتاحه المشروعات، وجه الرئيس عدة رسائل حملت بين ثناياها رسائل عديدة للشعب المصري.قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عرض رئيس الوزراء يؤكد الفكر والجهد الذى تعمل به الدولة ونحقق به كل يوم تقدم بفضل الله، مشيرا إلى أن مشروع الـ 1500 قرية سوف يتم من خلال تطوير مراكز كاملة بالقرى الموجودة والتوابع حتى تكون متطورة بشكل كامل.وأضاف الرئيس السيسى "تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط.. نحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدنى أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضا.. القرى التي سوف نعمل فيها سوف يكون لها شكل تانى خالص.. توفير الصرف الصحى بشكل كامل.. وشبكة طرق كاملة.. وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس.. المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل.. وتطوير مياه الشرب.. كل المنشات الحكومية.. مع كافة الخدمات الأخرى".قال الرئيس السيسى: "إن المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز.. والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصرى في ظل ظروف كورونا.. من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء.. وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة.. سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية.. وفق حجم الطلب.. لرفع كفاءة هذه القرى.. وهندفع المقدمات.قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل حاليا على تحسين قطاع الكهرباء بعدما تم حل المشكلة وغيره من القطاعات قائلا: "إحنا مش بنبيع الوهم للناس.. والوهم ده منعرفوش.. وبعد حل المسألة.. بنطور ونحسن.. والرقم الكبير لتجاوز المشكلة".قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الريف سيتغير شكله في خلال 3 سنوات بشكل كبير، مضيفًا: "إن شاء الله هندخل الريف في خلال 3 سنوات وهنخرج منه حاجة تانية خالص.. مصر تانية".أكد الرئيس أن أكبر رقم تتكلفه المشروعات في قطاع الصرف الصحى، متابعا: "ننشئ محطات معالجة ثنائية وثلاثية طبقا للموقف.. ولا يمكن يبقى فيه صرف يلقى الترع والمصارف مرة تانية، إحنا بنخطط لعملنا وماشيين بتدرج متوازن جدا".وأضاف الرئيس: "أول مشكلة كانت بتقابل لناس كانت في قطاع الكهرباء والطاقة.. وعلشان نرفع كفاءة القطاع ده بنتجاوز 1000 مليار جنيه.. المصانع كانت بتقفل بسبب الكهرباء والمستشفيات كانت بتقول فيه خطورة على حياة الأطفال في الحضانات.. والنهاردة عندنا كهرباء زيادة ونقدر نصدر لدول الجوار".استكمل الرئيس: "إحنا ماسبناش قطاع إلا واشتغلنا فيه.. كان عندنا مشكلة في مصر والناس كلها قالت مش ممكن حد يقدر لكن ربنا قدرنا.. واللى بيشتغل في مصر شركات مصرية ولو كان ده اتعمل بشركات أجنبية كنا هنتكلف كتير لأنه كان هيبقى بالدولار مش بالجنيه".قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تنفذ المشروعات الجديدة من أجل المصريين، قائلآ: "بسمع بقى.. فين التعليم من التطوير.. احنا مش سايبين حاجة.. وشغالين في كل حاجة.. ولما تسالونى عن التعليم.. أنا أسالكم عن تحديد النسل".وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة تعمل في تطوير مجال التعليم بشكل متوازن مع كل حل المشاكل والقضايا الأخرى.. ومع بداية الفترة كان يتقال ركز مع التعليم.. وهل ينفع نصرف كل الموارد على التعليم فقط؟!.. نعمل على كل القطاعات.. والدولة المصرية وفق ظروفها تحتاج إلى العمل فى كل القطاعات.. لو طالبتنى كل شئ هطالبك بشئ واحد.. "النمو السكانى أخباره إيه".القطار السريعأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القطار السريع المتوقع إنشاءه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، قائلا: "أنا بعمل ده علشان لأهلى فى مصر.. اللى نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات فى القطار.. القطر الجديد هياخد من أكتوبر لأسوان فى 4 ساعات".الزيادة السكانيةقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الزيادة السكانية داخل الدولة المصرية قضية كبيرة تحتاج إلى الاهتمام من كافة قطاعات الدولة، قائلا: "دى قضية كبيرة.. وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات داخل الدولة سواء أجهزة الحكومة..الدولة فيها جهد جباروأضاف الرئيس السيسى: "الدولة فيها جهد جبار وإنجازات ربنا سبحانه وتعالى موقفنا فيها.. مش قادرين نوصلكم حجم العمل.. انا عاوز ارفع مستوى المواطنين.. كل المواطنين.. بس دايما النمو السكانى والزيادة لا يعطينا الفرصة لهذا الأمر".. الهدف ان المعدلات مش بتزيد وتتراجع بسبب زيادة معدل النمو السكانى بشكل كبير ودون توزان".