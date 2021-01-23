عاطل يستغل طفله فى بيع المخدرات بمصر القديمة.. تجديد حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باستغلال ابنه 10 سنوات فى بيع المخدرات لعملائه بعد إخفائها داخل ملابسه وبيعها.وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها قيام "م. س. م" 30 سنة،عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بشارع الروضة، واستغلال ابنه "س" 10 سنوات في إخفاء المواد المخدرة بين طيات ملابسه.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبصحبته ابنه سالف الذكر.وعثر بحوزة الأول على مبلغ مالي 235 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض " نصل معدني "، وعثر بين طيات ملابس الثاني على قطعة من الحشيش المخدر وزنت 2 جرام، 14 قرص مخدر.بمواجهة الأول بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وأقر باستغلال ابنه الحدث في إخفاء المواد المخدرة لتسهيل ترويجها علي عملائه والحيلولة دون ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.