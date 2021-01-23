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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

سياسي فلسطينى: إسرائيل لم ترتهن للإداراة الأمريكية وستواصل انتهاكاتها

السبت 23/يناير/2021 - 01:10 م
نتنياهو
نتنياهو
مروة عنبر
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قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتورعماد عمر، إن إسرائيل لم ترتهن يوما للإدارات الأمريكية في حربها وانتهاكاتها ضد الفلسطينين، وهي مستمرة في مصادرتها للأراضي وبناء المستوطنات والاقتحامات لباحات المسجد الأقصى والمدن الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية.

وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على القيادة الفلسطينية عدم المراهنة كثيرا على الإدارة الأمريكية الحالية على قدر المراهنة على الحالة والوضع الفلسطيني الداخلي بالنسبة للفلسطينين عبر ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية، وإجراء الانتخابات الفلسطينية التي سوف تجدد وتضخ الدماء الجديدة للمؤسسات الفلسطينية سواء التشريعية أو مؤسسة الرئاسة ومؤسسات منظمة التحرير.

وأوضح عمر أن إسرائيل يوميا ترتكب انتهكات جسيمة بحق الفلسطينين وهي ما زالت تمارس عمليات البناء الاستيطاني في محيط القدس وأقدمت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بهدف فصل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني لإخراجها من أي دائرة مفاوضات قادمة بينها وبين الفلسطينيين.

ولفت عمر إلى أن إسرائيل تسعى للانتهاء من مشروع ضم المستوطنات وفرض السيطرة الكاملة على كل أراضي المستوطنات وضمها للسيادة الإسرائيلية دون الإعلان عن ذلك لتصبح وقائع مفروضة والتعاطي معها إلزامي على أي طرف يسعي لتنشيط عملية السلام.

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