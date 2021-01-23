سياسي فلسطينى: إسرائيل لم ترتهن للإداراة الأمريكية وستواصل انتهاكاتها

سياسي فلسطينى: إسرائيل لم ترتهن للإداراة الأمريكية وستواصل انتهاكاتها
السبت 23/يناير/2021 - 01:10 م
مروة عنبرطباعة
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتورعماد عمر، إن إسرائيل لم ترتهن يوما للإدارات الأمريكية في حربها وانتهاكاتها ضد الفلسطينين، وهي مستمرة في مصادرتها للأراضي وبناء المستوطنات والاقتحامات لباحات المسجد الأقصى والمدن الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية.
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على القيادة الفلسطينية عدم المراهنة كثيرا على الإدارة الأمريكية الحالية على قدر المراهنة على الحالة والوضع الفلسطيني الداخلي بالنسبة للفلسطينين عبر ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية، وإجراء الانتخابات الفلسطينية التي سوف تجدد وتضخ الدماء الجديدة للمؤسسات الفلسطينية سواء التشريعية أو مؤسسة الرئاسة ومؤسسات منظمة التحرير.
وأوضح عمر أن إسرائيل يوميا ترتكب انتهكات جسيمة بحق الفلسطينين وهي ما زالت تمارس عمليات البناء الاستيطاني في محيط القدس وأقدمت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بهدف فصل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني لإخراجها من أي دائرة مفاوضات قادمة بينها وبين الفلسطينيين.
ولفت عمر إلى أن إسرائيل تسعى للانتهاء من مشروع ضم المستوطنات وفرض السيطرة الكاملة على كل أراضي المستوطنات وضمها للسيادة الإسرائيلية دون الإعلان عن ذلك لتصبح وقائع مفروضة والتعاطي معها إلزامي على أي طرف يسعي لتنشيط عملية السلام.
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على القيادة الفلسطينية عدم المراهنة كثيرا على الإدارة الأمريكية الحالية على قدر المراهنة على الحالة والوضع الفلسطيني الداخلي بالنسبة للفلسطينين عبر ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية، وإجراء الانتخابات الفلسطينية التي سوف تجدد وتضخ الدماء الجديدة للمؤسسات الفلسطينية سواء التشريعية أو مؤسسة الرئاسة ومؤسسات منظمة التحرير.
وأوضح عمر أن إسرائيل يوميا ترتكب انتهكات جسيمة بحق الفلسطينين وهي ما زالت تمارس عمليات البناء الاستيطاني في محيط القدس وأقدمت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بهدف فصل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني لإخراجها من أي دائرة مفاوضات قادمة بينها وبين الفلسطينيين.
ولفت عمر إلى أن إسرائيل تسعى للانتهاء من مشروع ضم المستوطنات وفرض السيطرة الكاملة على كل أراضي المستوطنات وضمها للسيادة الإسرائيلية دون الإعلان عن ذلك لتصبح وقائع مفروضة والتعاطي معها إلزامي على أي طرف يسعي لتنشيط عملية السلام.