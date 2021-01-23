عايدة رياض.. ماذا نعرف عن راقصة البمبوطية الشهيرة؟

- قصتها مع الرقص في فرقة رضا

- دخولها عالم التمثيل

- رقصة البمبوطة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الاستعراضية عايدة رياض التي بدأت مشورها الفني بفرقة رضا، واشتهرت برقصة البمبوطة.بدأت عايدة رياض حياتها الفنية وهى في العاشرة من عمرها، حيث ظهرت موهبتها في الرقص، وأثبتت تألقًا في الكثير من الرقصات، فهي تمتلك كل مقومات الراقصة الاستعراضية الماهرة من جسم ممشوق ومتناسق، وأذن موسيقية حساسة للإيقاعات الموسيقية ما أهّلها للانضمام لفرقة رضا للفنون الشعبية، والتي اكتسبت خبرة كبيرة، لتصبح الراقصة الأولى للفرقة بعد سنوات من السفر والتدريبات الشاقة.في سبعينيات القرن الماضي بدأت عايدة الدخول إلى عالم التمثيل بجانب الرقص الاستعراضي، حيث تم ترشيحها لفيلم زائر الفجر، ثم فيلم بنت اسمها محمود ثم عودة الابن الضال، وعندما حققت النجاح المطلوب بدأت تخطو خطوات أوسع لتنطلق إلى آفاق الشهرة.اشتهرت عايدة رياض في بداية مشهورها برقصة "البمبوطة" حيث أصبح للبمبوطي شخصية خاصة بهذه المهنة وطريقته في الحركة تميزه عن باقى المهن، ومن هنا جاءت رقصة البمبوطى التي تشكل من خلال مجموعة من الحركات والخطوات تجسيدا لهذه الشخصية وهى معروفة في المدن الساحلية، وتعبر عن الواقع اليومى لأهل البحر وطقوسهم واحتفالاتهم بيوم العمل والرزق، حيث يرددون على أنغام السمسمية كلمات بسيطة ومعبرة منها وفي عام 1989 أسست فرقة الطنبورة للفنون الشعبية بهدف جمع تراث البمبوطية واعادة احياء أغانيهم ورقصاتهم التي كانوا يؤدوها أثناء عملهم.