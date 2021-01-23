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سياسي

تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد

السبت 23/يناير/2021 - 01:06 م
البناء الموحد
البناء الموحد
عائشة حسن
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تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشة التعديلات الجديدة التي تمت إضافتها عبر قانون البناء الموحد، والذي أصدره البرلمان في الانعقاد الخامس من الدورة البرلمانية السابقة، وذلك في دور الانعقاد العادي الأول.

وتنص التعديلات الجديدة على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومن مهامه إلزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة.

وتستهدف التعديلات السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتستهدف التعديلات عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.

وتنص التعديلات الجديدة على زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى.

ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وسريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، ووضع عقوبات للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

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