السجن 6 سنوات لمتهم بالتحرش في الجيزة

قضت محكمة جنح العمرانية، بمعاقبة متهم غيابيًا بالحبس ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة التعرض لامرأة بالإتيان بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول والفعل في مكان عام، من خلال ملاحقتها وتتبعها أثناء السير.كما عاقبت المحكمة المتهم بالحبس ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه وغرامة 5 آلاف جنيه عن اتهامات ضرب مجني عليه آخر وإحداث إصابات به وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، مع مصادرة السلاح و100 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجني عليها.تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي أثناء مرور امرأة بإحدى شوارع الجيزة، حيث تعرض لها المتهم واستوقفها وقام بالتحرش بها لفظيًا، وتتبعها أثناء السير مع الإشارة إلى مناطق حساسة بجسده وعمل إشارات جنسية، وقام أحد المارة بمحاولة التدخل لإيقافه، إلا أن المتهم قام بإصابته بجرح قطعي من سلاح أبيض كان بحوزته.وبعد إلقاء القبض على المتهم عرض على النيابة والتي أمرت بإجراء التحريات التي أكدت صحة الوقائع وتم احالته للمحاكمة.