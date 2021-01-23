العثور على جثة فتاة مذبوحة ومشوهة بجانب ترعة بأسيوط

عثر أهالى مدينه منفلوط بمحافظة أسيوط، على جثة فتاة مذبوحة وملقاة على جانب الترعة الإبراهيمية دائرة المركز.تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان لفتاة مجهولة الهوية مقتولة على أحد جانبي الترعة الابراهيمية دائرة المركز.انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثمان لفتاة مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر مقتولة جراء عدد من الطعنات المتفرقة بالجسد وبها بعض التشوهات.تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.كما تم تكليف إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث يضم ضباط مباحث المركز لكشف ملابسات وغموض الحادثة وتحديد مرتكب الجريمة.