ألمانيا تضيف التشيك لقائمة مناطق عدوى عالية الخطورة بكورونا

أدرجت ألمانيا جمهورية التشيك على قائمة مناطق عدوى عالية الخطورة بفيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام تشيكية.واعتبارا من غد الأحد سوف يتحتم على مواطني التشيك الذين يتوجهون إلى ألمانيا إظهار شهادة تفيد باختبار سلبي على الحدود فيما يمكنهم الآن الخضوع لاختبار على الأراضي الألمانية.وذكر موقع "راديو براغ إنترناشونال" إن العمال العابرين للحدود بين الدولتين سوف يتحتم عليهم الخضوع لاختبارات منتظمة للكشف عن فيروس كورونا.واضاف أن ولاية ساكسونيا تطلب فحوصات إلزامية خاصة بفيروس كورونا كل أسبوع، بينما سوف يتحتم على العمال العابرين للحدود في ولاية بافاريا تقديم شهادة باختبار كورونا سلبي النتيجة كل 48 ساعة.والفئة الجديدة للدول " عالية الخطورة" التي اعلنتها ألمانيا قبل أسبوع، هي دول لديها تحورات جديدة خطير لفيروس كورونا أو لديها أكثر من مئتي إصابة جديدة بالفيروس لكل مئة ألف ساكن يتم رصدها على مدار أسبوع.