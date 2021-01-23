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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد قليل.. نظر تجديد حبس ربة منزل وزوجها في عرض ابنتهم للبيع

السبت 23/يناير/2021 - 01:03 م
ربة منزل
ربة منزل
حسام التمساح
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ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، بعد قليل، تجديد حبس ربة منزل وزوجها في اتهامهما بعرض ابنتهما للبيع مقابل مليون جنيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، قررت حبسهما ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقالا إنهما عقب مرورهما بضائقة مالية قررا بيع ابنتهما المولودة حديثًا، حتى يتمكنا من العيش، مؤكدين أن الحاجة إلى المال هى التي دفعتهما للإقدام على هذا الفعل.

وقال الأب إنهما قررا عرض ابنتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ مليون جنيه، وعقب تواصل أحد الأشخاص معهما وصل المبلغ لـ750 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه عرضها ومعها شهادة ميلاد لها مثبت بها البيانات التي تؤكد أنه والدها.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن رغبتها فى التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبى تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.

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