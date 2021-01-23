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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة ماريان كُپ

السبت 23/يناير/2021 - 12:59 م
وليم عبد المسيح سعيد
وليم عبد المسيح سعيد
مونيكا جرجس - ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديسة ماريان كُپ.

وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها قائلًا: ولدت يوم 23 يناير عام 1838 في هيبنهايم، ألمانيا.

وتابع: بدأت تنمو دعوتها للتكريس منذ طفولتهامَرِض الأب وعجز عن العمل، فتركت ماريان التعليم قبل أن تُكمِل المرحلة الإبتدائية، والتحقت بمصنع للغزل والنسيج لتستطيع توفير دخل لوالديها وأشقائها.

وتابع: توفيَ اباها وكانت ماريان في الرابعة والعشرين من عمرها وفى عام 1862م دخلت في الرهبنة الثالثة للقديس فرنسيس في سيراكيوز في نيويورك؛ تسلمت رسالتها فى البداية كمُعَلِّمة ثم ناظرة لمدرسة.

مضيفا: بعمر الثانية والثلاثين أصبحت ماريان عضوًا بمجمع رهبنتها، وكافحت لبناء مستشفيان كاثوليكيان بقلب نيويورك؛ وأصبحت مسئولة من قِبَل الر هبنة عن مستشفى القديس يوسف بسيراكيز – نيويورك.

وتابع: خلال هذه المسئولية وافقت الأخت ماريان على إنضمام طلبة طِبّ كانوا ينتمون إلى ما يُسمى بـ "حركة كلية طب هوبارت بݘنيف" إلى مستشفى القديس يوسف؛ بعمر الخامسة والأربعين أصبحت ماريان رئيسة مجمع رهبنتها.

وتابع: استجاب الرب للأم ماريان في عام 1883م وسافرت مع ستة أخوات فرنسيسكانيات ولكن إلى مستشفى أوهايو.

وواصل: أنشأت كذلك الأم ماريان كُپ بيت كابيولاني بدعم حكومي لإيواء السيّدات المُشرَّدات ورعاية مرضى الجُزام، وكذلك أطفالهم لمنع إنتشار العدوى.

وواصل: أصيب الأم ماريان كُپ بالشلل فى أواخر حياتها، ورحلت يوم 9 اغسطس عام 1918م بعمر الثمانين.

مختتما: قام بتطويبها البابا يوحنا بولس الثاني عام 2005م ثم أعلنها البابا بندكتس السادس عشر قديسة عام 2005م.

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