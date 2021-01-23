ضبط 4 أطنان سكر مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، 4.2 طن سكر معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهول المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية.جاء ذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والشوادر للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق حفاظا على أرواح المواطنين من السلع المجهولة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد شن حملة مكبرة على الأسواق لضبط المنتجات مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.وتمكنت الحملة من ضبط 4.2 طن سكر معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر، وبها نقص فى أوزان العبوات بمقدار من 200 إلى 250 جرام فى الباكتة زنة 10 كيلو جرام، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائيةوجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.