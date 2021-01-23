جيل بايدن توزع الشوكولاتة على حرس الكابيتول (فيديو)

وزعت السيدة الأولى لأمريكا جيل بايدن، البسكويت والشوكولاتة على الحرس الوطني في الكابيتول، ووجهت الشكر لهم على الحفاظ على سلامتها وعائلتها خلال تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة: "أريد فقط أن أنقل شكر الرئيس بايدن وجميع أفراد عائلة بايدن بأكملها".وأخبرت جيل بايدن المجموعة أن ابنها الراحل بو، كان عضوا في الحرس الوطني في جيش ديلاوير، -أمضى عاما في العراق من 2008 إلى 2009، وتوفي بو بايدن بسرطان المخ في عام 2015 عن عمر يناهز 46 عاما- وقالت: "لذلك أنا أم للحرس الوطني"، مضيفة أن السلال كانت بمثابة "شكر صغير" لآفراد الحرس، لمغادرتهم ولاياتهم ومجيئهم إلى عاصمة الأمة.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدي اليمين الدستورية خلال حفل تنصيبه بمبنى الكابيتول، ليصبح رسميًا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأربعاء الماضي.