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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح المعرض الجماعي «نوستالجيا»

السبت 23/يناير/2021 - 12:50 م
جاليري ديمي للفن
جاليري ديمي للفن التشكيلي
نضال ممدوح
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يفتتح في السادسة من مساء اليوم٬ بجاليري ديمي للفن التشكيلي بالزمالك٬ المعرض الجماعي "نوستالجيا"، والذي يضم أعمال لأربعة من كبار الفنانيين التشكيليين المعاصرين، وهم: رضا عبدالسلام، محمد عرابي، عبدالمنعم الحيوان، ومحمد العلاوي. هذا ويستمر المعرض لمدة شهر.

وعن المعرض يقول الفنان محمد دمراوي: الحنين إلى الماضي "نوستالجيا" عرض مميز جدًا تتغنى فيه بمصريتها وأصالتها أعمال 4 من الأساتذة الكبار ومن أعلام الفن والثقافة، حيث تتجلى حالة من البهجة والشغف والإنسانية والعقلانية في أعمال يرجع إنتاج أغلبها لفترة الثمانينيات.

مجموعة من الأعمال تجمع بين النحت والتصوير تعكس جماليات كل خامة ولون وتكشف إمكانيات الفنان التعبيرية وكيفية شحنها بالطاقة عبر التكوين المتفرد الذي يُلهم المشاهد بلغات بصرية خاصة.

وعن أعماله المُشاركة قال الفنان رضا عبدالسلام: تعود إلى فترة الثمانينيات تناولت فيها مظاهر الاحتفالات الشعبية المختلفة بالقاهرة، وجاءت ذات طابع تأملي وأسلوب رمزي للتعبير عن هذه الأجواء المثيرة للدهشة ومتعة المعايشة البصرية حيث المعقول والا معقول وسحر الخرافة والخيال والجمال مجتمعون ومتضافرون في تكوينات مبتكرة تتسم بروح الدعابة والفانتازيا الشعبية، الفرحة التي لا تبارح الذاكرة البصرية والوجدانية أبدًا.

هذا ويقام المعرض مع التشديد علي كافة الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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