«العدل» تشدد على الاستمرار في تعقيم المحاكم

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لحماية المتقاضين والقضاة والعاملين بالمحاكم والجمهور المتلقي لخدمات القطاعات المختلفة التابعة للوزارة.وشهدت المحاكم خلال الفترة الماضية إجراءات مشددة من ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحاكم الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، وكذلك الاستمرار في توعية العاملين بكيفية تجنب العدوى، والإجراءات التي يتم اتباعها للوقاية من جائحة كورونا.وكان مروان أصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس "كورونا".