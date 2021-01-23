إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في بدر للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين «راضي.ع»، «طارق. ع»، «يوسف. م» عاطلين أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه.وأقر المتهمون بسرقتهم من المواطنين مبالغ وهواتف تقدر بـ 35 ألف جنيه وشروعهم فى قتل 3 أشخاص بالسلاح الأبيض.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقتهم بالإكراه على يد 3 عاطلين وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.