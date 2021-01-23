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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

السبت 23/يناير/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، أعمال رصف شارع الظافر وعمر بن عبد العزيز بحى شرق أسيوط، لمتابعة نسب التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وبالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق.

وأكد الطيبي استكمال رصف باقي الشوارع التي تم كشطها تباعًا وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق مناسبة لتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا لخطة المحافظة.

وأوضح إنه تم وضع التربة الظلطية بالشوارع تمهيدا لبدء الرصف بالتنسيق مع ادارة المرور لمنع الاحتناقات المرورية وتسهيل حركة المرور فضلا عن استمرار اعمال إزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة ورصف وتسوية الشوارع.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لاعمال الرصف بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وخطة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من رفع كفاءة أو صيانة أو احلال وتجديد لبعض المرافق كـ (الغاز الطبيعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وشبكات الألياف الضوئية والتحول الرقمي وغيرها ) فضلًا عن تحسين الطرق ورفع كفائتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان تنفيذًا لخطط لتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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