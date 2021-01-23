إخلاء منزل مجاور لعقار أبوراضي المنهار.. ووصول وفد من كنيسة المحلة

قررت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ والمسؤولين عن عملية البحث عن ضحايا تحت الأنقاض وإنقاذهم، إخلاء المنزل المجاور لمنزل حي أبوراضي بمدينة المحلة الكبري المنهار منذ قليل، وذلك كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ حرصًا على سلامتهم.كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة، وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، قد انتقل إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة.وفرض طوق أمني من رجال الشرطة حول المنزل، وانتشل رجال الحماية المدنية أحد المصابين ويدعى "جوفين منتصر جميل"، وتم نقله لمستشفى المحلة العام وجار استخراج باقي المصابين.