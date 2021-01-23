تغريم 14 ألف مواطن لمخالفتهم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 14851 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14731 شخصا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 120 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.يأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.