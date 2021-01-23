حملات توعية بكورونا في بطولة كأس العالم لكرة اليد

تابع العميد أحمد أنور عباس رئيس حي شرق مدينة نصر، مع مديرة إدارة شرق مدينة نصر الدكتورة مها محب جهود نشر الوعي خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد بتقديم الخدمات التوعية والتثقيفية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الإستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب التي تضم فرق من المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هند فوزى مدير الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالقاهرة ويمثل منطقة مدينة نصر شرق الدكتورة غادة فتحي، وتتم عمليات التوعية على مدار اليوم للمتواجدين.وتأتي الأعمال في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير 2021 الجاري، وحرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا.