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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

السبت 23/يناير/2021 - 12:44 م
تنفيذ للمشروعات بأسيوط
تنفيذ للمشروعات بأسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
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استمرت أعمال لجان المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسيوط وذلك بالقرى والمراكز المختلفة تحت إشراف رؤساء المراكز والاحياء وبالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية لتذليل العقبات امام تنفيذ المشروعات، وذلك تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

وأجرى يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج يرافقه لجنة من جهاز التعمير لقطاع شمال وس وسط الصعيد برئاسة المهندس محمد فوزى النشار، جولة تفقدية بمدينة ابوتيج قريتى باقور والنخيلة بمشاركة المهندسة هبه محمد عبد الباقى مدير المشروع والمهندسة ولاء عدلى ابورحمه، المهندس احمد فتحى، المهندس احمد توفيق لتفقد المشروعات المقترح تنفيذها على ارض مركز ابوتيج لخدمة أبناء مركز ابوتيج وتلبية احتياجاتهم واستكمال اعمال التطوير فى مختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والرصف والطرق والاسعاف والطب البيطرى الشباب والرياضة وغيرها من الخدمات والمرافق.

وتم خلال الجولة التفقدية معاينة مشروعات بقرية باقور تمثلت فى تطوير ورفع كفاءة وحدة الطب البيطري وتطوير ورفع كفاءة المجزر وتركيب خط نصف آلى وإنشاء وحدة إسعاف وصيانة وتنجيل الملعب وتطوير مركز الشباب وإحلال وتجديد "كلى" الوحدة الصحية بباقور ورصف الطرق كما تم تفقد مشروعات مدينة ابوتيج والتى تمثلت فى (مبنى الشباب والرياضة بابوتيج ) وإنشاء ملعب وإنشاء صالة متعددة الأغراض وتطوير المبنى الإدارى وتطوير الملعب الكبير وفى نهاية الجولة تم تفقد مشروعات الوحدة المحلية بالنخيلة وتمثلت فى إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وتطوير ورفع كفاءة مجزر النخيلة وتركيب خط نصف آلى وإحلال وتجديد " كلى " الوحدة الصحية ومركز الشباب وتطوير وصيانة الأسوار والمقر الإدارى وإنشاء ملعب وجارى استكمال ومعاينة مواقع المشروعات بباقى القرى بمركز ابوتيج.

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