النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتغيبين عن دفعة 2017

أعلنت هيئة النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017‎، والمتغيبين عن الحضور في المواعيد التي حددت لهم سابقا.وكشفت الهيئة، أن المقابلات تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 15 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية ادخال الرقم القومي الخاص به بتم من خلال الموقع الرسمي لها.كما نوهت الهيئة إلى أنه على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة، وفي حالة وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎.