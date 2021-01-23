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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

السبت 23/يناير/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بصرف 140 ألف جنيه لـ50 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و7414 جنيها رعاية صحية لـ 13 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 203 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 123 منشأة أخرى، وعمل 3 ندوات عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة، وإعادة التفتيش على 90 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التدريب المهني تم تخريج 10 متدربات تم تدريبهم على التفصيل والخياطة، و6 متدربين تم تدريبهم على مهنة السباكة الصحية بعد إتمام التدريب بالوحدة التدريبية المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية (مبادرة حياة كريمة)، كما تخريج 32 متدربا ومتدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان بعد إتمام التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومهنة التبريد والتكييف، وتم إيقاف التدريب بدورة الالكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة.

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