ضبط 6 قضايا تهريب وهجرة غير شرعية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائي.في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1444 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 190 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.