التحفظ على 1.5 طن لحوم مستوردة فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1.5 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لحيازته لحوم مستوردة فاسدة قبل بيعها للمستهلكين.تم مداهمة الثلاجة والقي القبض على مالكها وبتفتيشها عثر على 1،5 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.