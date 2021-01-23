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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

أطفال معسكر «اتكلم عربي» بفرنسا يرددون أغنية «قالوا إيه» (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 01:02 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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بعث الأطفال المشاركون في فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة "اتكلم عربي" من أبناء المصريين المقيمين في دولتي فرنسا وبلجيكا، برسالة إلى الضباط والجنود في مصر، معبرين عن حبهم لهم.

جاء ذلك خلال فاعليات المعسكر والذي افتتحته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم السبت عبر تطبيق "زووم".

وخلال اللقاء، ردد الطفل زياد -المقيم في بلجيكا- أغنية "قالو إيه" للصاعقة المصرية، وردد وراءه الأطفال المشاركون في المعسكر من بينهم فتاة من ذوي الهمم، موجهين رسالة حب وتقدير وإعزاز إلى الضباط والجنود في مصر داعين الله بأن يحفظهم قائلين: "أنتم خير جنود الأرض، شكرا لكل اللي بتقدموه لمصر، ربنا يحفظكم لمصر، وربنا يحميكم كلكم، وربنا معاكم، بحب منسي ومغربي دبابة".

وتناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا. https://www.facebook.com/100007295266359/videos/2704327129820436/

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