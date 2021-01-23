وزير قطاع الأعمال: 4 مليارات جنيه تراجعا في أرباح شركاتنا بسبب «متغيرات» (خاص)

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، مؤكدا تجاهل الأرقام مع النظر إلى ما يتم تنفيذه من إصلاحات في الملفات سواء من تطوير أو إنهاء أزمات تاريخية من مديونيات ضخمة كانت موجودة من سنوات.وقال توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سيتم الانتهاء من مشروع التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال نهاية العام الجاري، مضيفا أن السنة المالية الأخيرة كانت "كبيسة"، بسبب تعرض الشركات الكبيرة التي كانت تساهم في الربح لمتغيرات بخلاف فيروس كورونا أدت إلى تكبدها خسائر.وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن بعض المتغيرات التي طرأت على شركة مصر للألومنيوم -على سبيل المثل- حولت أرباحها العام الماضي من 500 مليون جنيه لخسارة 1.6 مليار جنيه، بسبب تغير أسعار المعدن وانخفاض الأسعار في البورصة العالمية من 2100 إلى 1555 دولار للطن، لافتا إلى بدأ تحسنها مؤخرا، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء التي تحصل عليها الشركة.وأضاف توفيق، أن هناك نموذج أخر في شركات تداول الحاويات الثلاث، والتي خسرت أيضا 1.5 مليار جنيه من أرباحها، بسبب انخفاض حركة التجارة العالمية، وكانت تساهم في تحسين الربحية العامة للشركات القابضة والمنظومة جميعها.واختتم، أن هذه المتغيرات كانت ظروفا طارئة عصفت بالشركات، متوقعا أن يكون هناك انخفاض في الأرباح 4 مليارات جنيه، بالنظر إلى 11 مليار جنيه أرباحا بالسنة الماضية.