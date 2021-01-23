رئيس الأعلى للصوفية يشيد بافتتاح السيسي العديد من المشروعات الإنتاجية

أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة فى كافة الاتجاهات التي تحقق الاكتفاء الذاتي وتمكننا من التصدير للخارج، وهو ما يعني تلبية احتياجات المصريين في السوق المحلي ويظبط الميزان التجاري، حيث يقلل الفجوة ما بين التصدير والاستيراد، وهو ما يخدم الاقتصاد المصري، وهذا ما يتطلع إليه نواب الشعب.وأضاف القصبي، في بيان له منذ قليل، أن تلك المشروعات الضخمة التي يفتتحها الرئيس تفتتح المجال لفرص عمل جديدة والتي توظف طاقات الشعب المصرى في الإنتاج والتطوير لذا ما نشاهده هو بشائر خير داعمة للمنتجين والمبدعين في مصرنا الجديدة، وفجر أمل ندعو الله من خلاله أن يحفظ بها مصر والمصريين.