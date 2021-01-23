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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد 5 سنوات.. إنهاء معاناة مصري وحصوله على مستحقاته عمله بالسعودية وعودته للوطن

السبت 23/يناير/2021 - 12:36 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة بعد 5 سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض، للحصول على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة المواطن المصري، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمي، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تمكن من إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالسعودية، ويدعى ياسر يسري، بعد خمس سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، وحصوله على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا، وإصدار تأشيرة خروج نهائي للسفر إلى مصر.

وأرسل المواطن المصري على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" رسالة شكر وحب قال فيها بعبارات بسيطة: " أنا ياسر يسري أشكر المستشار العمالي بسفارة مصر بالرياض على وقوفه بجانبي لحل مشكلتي في الشركة، ومشكلة السفر، والاتصال بكل الجهات الحكومية لحل مشكلتي.. ربنا يخليك يارب".

وتواصلت رسائل الشكر على هذا الجهد.. ففي رسالة شكر وحب من مغترب مصري إلى أحمد بك رجائي الملحق العمالي بسفارتنا بالرياض، قال فيها: "بعد معاناة خمس سنوات..تم بفضل الله، ثم جهود المكتب العمالي إنهاء مشكلة ياسر وإصدار تأشيرة خروج نهائي للسفر إلى مصر، وكذلك إصدار شيك بمستحقاته ٢٧ ألف ريال.

وتابع المغترب قائلا: "رسالة ياسر بسيطة لكن جميلة كل حرف فيها ينطق بسعادة مغترب لمسؤول بلده وسفارته تجيب حقه بالقانون".. شكرا ياسر لكلامك البسيط... فرحني جدا أن كربك اتفك الحمد لله.. شكرا أحمد بك رجائي ولكل المكتب العمالي بقنصلية الرياض شكرا سفارة بلدي.

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