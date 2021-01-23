هند رشاد تهنئ الشرطة النسائية بعيدها الـ68

قدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والشرطة النسائية بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة، مشيده بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية.وأكدت رشاد، في بيان، على اعتزازها وتقديرها لدور رجال الشرطة بوجه عام والشرطة النسائية بوجه خاص العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.وثمنت عضو مجلس النواب، حجم الإنجازات التي تحققها وزارة الداخلية ليس فقط من الجانب الأمني، وإنما الجانب الخدمي بعدما أطلق مبادرة كلنا واحد ومنافذ أمان، والتي تهدف في الأساس مساندة الاسرة اقتصاديا، خاصة في ظل الراهنة التي تواجهها الدولة من مكافحة كورونا.