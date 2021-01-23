التحفظ على 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4،15 طن "دقيق بلدي" مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قائد سيارة، بحيازة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بقصد التربح.تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر على 4،15 طن "دقيق بلدي" مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.