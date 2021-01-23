رحمي يتابع انهيار منزل بالمحلة.. ويوجه بسرعة التعامل مع الحادث (فيديو)

انتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لموقع انهيار أحد المنازل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة، حيث تم فرض طوق أمني من رجال الشرطة وقيام رجال الحماية المدنية بأعمالهم، حيث تم انتشال أحد المصابين ويدعى "جوفين منتصر جميل" وتم نقله لمستشفى المحلة العام.وجاري استخراج باقي المصابين تحت الإنقاض من خلال رجال الحماية المدنية، وكان قد تلقت الجهات التنفيذية إشارة بانهيار مفاجئ لأحد المنازل بشارع بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة.وأمر محافظ الغربية بسرعة التعامل مع الحادث وانتقال قوات الحماية المدنية، كما انتقل المحافظ وقيادات المحافظة ويجرى حاليا البحث عن مصابين من جراء الانهيار، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية سكان المنطقة.